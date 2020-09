Una nuova ordinanza del sindaco di Macomer, Antonio Succu, stabilisce una nuova stretta per l’emergenza sanitaria, che si aggiunge all’introduzione dell’uso delle mascherine h24 anche di giorno.

L’ordinanza, emanata per arginare l’epidemia – in città ci sono ancora 11 positivi al covid-19 dopo la negativizzazione di diversi cittadini – prevede la chiusura anticipata alle 21 di bar e circoli privati, la chiusura alle 18 dei distributori automatici, il divieto oltre le 21 di vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche da qualunque esercizio e l’obbligo per i clienti di indossare la mascherina durante la permanenza presso l’esercizio che somministra bevande, sia all’interno che all’esterno. Oltre le 21 sono ammesse esclusivamente le attività di ristorazione, anche con asporto.

“Un provvedimento – scrive il primo cittadino di Macomer su Facebook – che serve per contribuire ad arginare l’epidemia Covid-19 derivata da situazioni contingenti, come la riapertura delle scuole con pericolo di diffusione del virus e le condizioni climatiche stagionali che possono determinare possibile affollamento all’interno dei locali o spazi al chiuso. Ma anche per evitare l’arrivo in città nelle ore serali e notturne di persone provenienti dai comuni del territorio dopo gli orari di chiusura dei bar nei loro paesi”.