Una tromba d’aria si è abbattuta in tarda mattinata sulla zona industriale San Marco, ad Alghero, provocando numerosi danni alle aziende che hanno sede nell’area.

I venti fortissimi accompagnati da violente scariche di pioggia, hanno causato il crollo di un capannone che ha anche schiacciato un furgone parcheggiato all’esterno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Per fortuna al momento del cedimento, all’interno del capannone non c’era nessuno, così come nessuno era seduto dentro il mezzo pesante in sosta accanto alla struttura caduta.