Per potenziare il trasporto pubblico locale, con una delibera la Giunta regionale ha autorizzato terzi per garantire efficienza e puntualità dei trasporti pubblici. Essa prevede l’affidamento ad aziende pubbliche e private di una quota di servizi del trasporto pubblico su gomma pari al 20% della percorrenza annuale complessiva, del 30% nelle aree a domanda debole di servizi di trasporto. La decisione è legata all’emergenza coronavirus.

“Le misure di distanziamento sociale e il forte impatto sulla mobilità costringono a ripensare agli spostamenti in termini di efficientamento e puntualità – ha spiegato l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde – da qui l’autorizzazione al sub-affidamento a terzi”. Con le attuali prescrizioni governative, il sistema ora in vigore non permetteva una risposta ottimale, specialmente nelle ore di punta, circa la ripresa crescente della domanda, influenzata soprattutto dalla riapertura delle scuole e degli uffici.