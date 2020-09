La Città Metropolitana di Cagliari ha programmato, per la settimana che va dal 28 settembre al 2 ottobre 2020, disinfestazioni per il controllo degli scarafaggi nei comuni di Cagliari, Maracalagonis, Monserrato e Quartu Sant’Elena e derattizzazioni nel capoluogo e a Monserrato.

DEBLATTIZZAZIONI – L’attività di disinfestazione, attuata dal settore Tutela Ambiente attraverso il servizio Antinsetti e la società partecipata Proservice S.p.A., si svolgerà in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria e delle pertinenze pubbliche secondo il seguente calendario:

Lunedì 28.09.2020

• Maracalagonis (dalle ore 8 alle 9): vie Nazionale (tratto compreso tra Via Cagliari e Via S. Stefano), Puccini;

• Maracalagonis (dalle ore 9 alle 9:30): Via Parini;

• Maracalagonis (dalle ore 9:30 alle 11): vie Jan Palach, Di Vittorio, Maddalena;

• Maracalagonis (dalle ore 11 alle 12): Via Cagliari (Angolo Via Aretino);

• Monserrato (dalle ore 8:30 alle 12:30): vie dei Saraceni, Desulo, M. Aurelio, M. F. Camillo, Tito Livio (tratto compreso tra Via Deroma e Via G. Cesare), San G. Emiliani, Palau, C. Nepote, Piazza Teodosio, Piazza S. Severo;

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 8 alle 12): vie Crispi (tratto compreso tra Via Bosa e Via Mazzini), Mercadante (tratto compreso tra Via Rossini e Via Parini), A. Ponchielli (tratto compreso tra Via Nenni e Via Turati), Parrocchia;

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 12 alle 13): vie Liri (tratto compreso tra Via Adda e il Cv 135), Anglona.

Mercoledì 30.09.2020

• Monserrato (dalle ore 8 alle 12:30): vie Brotzu, San Filippo, Punte Sebera, Porto Corallo, Bingia Floris, Buddusò, Monte Arci, Bruto, De Castro, Tibullo.

Giovedì 01.10.2020

• Cagliari (dalle ore 8 alle 8:30): vie Noto, Tommaseo (tratto compreso tra Via Goldoni e Piazza Giovanni);

• Cagliari (dalle ore 8:30 alle 9): Via Catania (tratto compreso tra Via Firenze e Via Palermo);

• Cagliari (dalle ore 9 alle 9:30): Via del Nastro Azzurro (tratto compreso tra Via Medaglia D’Oro e Via XXVII Febbraio);

• Cagliari (dalle ore 9:30 alle 10:30): vie dei Villini, Ponza, XXVIII Febbraio, Piazza Baezza;

• Cagliari (dalle ore 10:30 alle 11:30): Via Libeccio

• Cagliari (dalle ore 11:30 alle 12:30): Via Pietro Cavaro (tratto compreso tra Via Boiardo e Via Goldoni);

• Cagliari (dalle ore 12 alle 12:30): Via Todde (tratto compreso tra Via Dante e Via G. Reni);

• Cagliari (dalle ore 12:30 alle 13:30): Via Trentino (tratto compreso tra Via Liguria e Via Friuli).

Venerdì 02.10.2020

• Quartu Sant’Elena (dalle ore 8 alle 12): Vico P. Jolanda (Cv. 44), vie Lanusei (angolo con Via Alghero), Mercadante (tratto compreso tra Via Boito e Via Nenni), Riccione (tratto compreso tra Via Anzio e fine strada), Nurra;

• Monserrato (dalle ore 8 alle 13): vie dei Saraceni, Desulo, M. Aurelio, M. F. Camillo, Tito Livio (tratto compreso tra Via Deroma e Via G. Cesare), San G. Emiliani, Palau, C. Nepote, Piazza Teodosio, Piazza S. Severo;

• Cagliari (dalle ore 15 alle 16): Direzione Didattica Statale Is Mirrionis, sita in Via Basilicata n. 24, in corrispondenza degli scarichi interni e pozzetti d’ispezione fognaria cortilizi.

DERATTIZZAZIONI

Martedì 29.09.2020

• Monserrato (dalle ore 8:30 alle 9:30): Via Cesare Cabras n. 9, (fronte magazzino di proprietà del Comune di Cagliari), in corrispondenza delle pertinenze pubbliche;

• Monserrato (dalle ore 8:30 alle 11): area ex cimitero adiacente a Via Cala Gonone, Augusto, Vico II° XXXI Marzo 1943, in corrispondenza delle pertinenze pubbliche.

Giovedì 01.10.2020

• Cagliari (dalle ore 8:30 alle 12:30): presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, sito in Via Ospedale, in corrispondenza delle pertinenze cortilizie.

Venerdì 02.10.2020

• Cagliari (dalle ore 16 alle 17): scuola secondaria di primo grado, sita in Via Talete, in corrispondenza dei locali interni (tutto il pian terreno aule comprese, sala musica, seminterrati).