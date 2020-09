La prima campanella dell’anno scolastico 2020/2021 sta per suonare anche in una scuola elementare di Oristano.

L’ordinanza del sindaco Andrea Lutzu sblocca l’avvio delle lezioni alle elementari di Sa Rodia, in via Cairoli. Le motivazioni del ritardo? Lavori urgenti per la manutenzione della struttura. Interventi lunghi e complesso: inizialmente i cancelli si sarebbero dovuto aprire il 28 settembre. Nonostante il grosso sia stato fatto, si dovrà procedere all’allestimento dei nuovi arredi, alla pulizia complessiva (già iniziata) e alla sanificazione dei locali nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19.

Il tutto porta alla riapertura per il 30. Questa mattina il primo cittadino e l’assessore alla Pubblica istruzione Massimiliano Sanna hanno effettuato un nuovo sopralluogo per verificare l’avanzamento dei lavori. Insieme ai tecnici comunali e a quelli dell’impresa che sta eseguendo i lavori, si è accertata la sostanziale conclusione dei lavori. Orai potranno essere eseguiti piccoli interventi di rifinitura su alcuni ambienti, mentre dal primo pomeriggio di sabato la scuola sarà nella piena disponibilità della dirigenza scolastica e potranno proseguire le pulizie (già iniziate), le sanificazioni e la sistemazione di banchi e arredi.

“Su questa scuola abbiamo messo in campo ogni risorsa disponibile – spiegano Lutzu e Sanna che hanno incontrato anche il dirigente scolastico Pina Loi e una delegazioni di genitori -.Nella situazione di generale difficoltà, ma anche relativamente ai problemi specifici di quell’edificio che oggi sono definitivamente superati, abbiamo fatto i miracoli e rispetto alle ultime previsioni stiamo consegnando la scuola con 24/36 ore di ritardo e in accordo con la dirigente scolastica Pina Loi in tempo per far rientrare finalmente i bambini in aula già da mercoledì 30, due soli giorni dopo gli altri istituti”.