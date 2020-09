Locali sanificati, protezioni in plexiglas, misurazione della temperatura e ingressi contingentati: nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, dalla prossima settimana riapriranno gli sportelli di Abbanoa al servizio della clientela. È uno degli obiettivi prioritari che si era prefissato il nuovo Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa. Da lunedì. Il calendario delle riaperture è stato studiato per garantire quanto prima l’operatività di almeno uno sportello per Distretto e privilegiando gli uffici che prima del lockdown registravano una maggiore affluenza.

Lunedì 28 settembre si inizia con i principali sportelli provinciali: Cagliari, Sassari e Nuoro con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 16:30 e Oristano con orario spezzato dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16.

Da giovedì 1 ottobre si aggiungeranno Olbia (orario continuato dalle 8:15 alle 16:30), Sanluri e Alghero (dalle 8:15 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16) e Lanusei (il martedì e il giovedì dalle 8:15 alle 12:30).

Per quanto riguarda Carbonia, sono in definizione tempi e modalità di riapertura dello sportello. Abbanoa ha concordato col Comune lo spostamento del servizio alla clientela in locali più agevoli rispetto al vecchio ufficio di via Lubiana. Negli sportelli accederà un numero di clienti pari agli operatori presenti. Lo stesso numero potrà accedere nelle sale d’attesa.

Gli altri clienti, invece, dovranno sostare all’esterno degli edifici mantenendo la distanza di almeno un metro ed evitando assembramenti. All’ingresso sarà presente un operatore per la regolamentazione degli accessi: avrà anche il compito di misurare la temperatura corporea. Tutti i clienti dovranno obbligatoriamente accedere con mascherina e igienizzarsi le mani all’ingresso. Dal 2 novembre scatterà la “fase 3”: riguarderà gli altri sportelli che riceveranno i clienti su appuntamento tramite un sistema di prenotazione.