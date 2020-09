Questa mattina, verso le 10, la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incidente stradale verificatosi sulla provinciale 1 Ozieri-Chilavani.

Una Fiat punto che viaggiava in direzione di Ozieri è uscita di strada nel tratto tra Mesu ‘e Rios e Chilivani, subito dopo la centrale elettrica. Il conducente, un giovane di Alghero, è rimasto bloccato dentro l’abitacolo e per estrarlo è stato necessario l’intervento degli operatori dei Vvf, che hanno messo in sicurezza il veicolo e tagliato le portiere.

Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Ozieri dai volontari del 118 di Terralba, le sue condizioni fortunatamente non erano gravi.

Sul luogo dell’intervento si sono tempestivamente recati anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Ozieri per i rilievi del caso.