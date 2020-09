Rischio crolli nel terrapieno di viale Trento dopo le forti piogge delle ultime ore. I Comune di Sassari ha chiuso il primo tratto della strada sia ai pedoni, sia alle auto. La decisione è stata presa a seguito di un sopralluogo congiunto dei tecnici del Comune e dei vigili del fuoco, che hanno constatato la presenza di cedimenti nel terrapieno.

Già nei giorni scorsi Palazzo Ducale aveva disposto la chiusura al traffico di una corsia in quel tratto di strada per poter verificare le condizioni di stabilità del terrapieno.

Il sopralluogo di oggi ha fatto emergere una situazione preoccupante. Il Comune ha quindi istituito il divieto di transito, per veicoli e pedoni, nel tratto di viale Trento tra viale Umberto e via Principessa Jolanda. Per garantire un’adeguata viabilità alternativa, è previsto il doppio senso di marcia e contestualmente è istituito il divieto di fermata nel tratto di via Principessa Jolanda, tra via Matta e viale Trento