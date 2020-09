L’ondata di maltempo, che ha portato forte vento e pioggia abbondante, ha causato frane e smottamenti a Bortigali. Impraticabile per gli allevatori la strada di Monte Rosu, che è stata sommersa di fango e detriti.

Il Comune ha dovuto richiedere l’aiuto dei mezzi di una ditta privata per riuscire a rimuovere tutto dalla carreggiata e permettere agli allevatori di raggiungere le loro aziende. Anche nel centro abitato ci sono state delle frane, come nel quartiere di Funtana Ezza dove una colata di fango che si è depositata sulla carreggiata impediva il passaggio alle auto e delle persone. Ostruita da un albero di fico sradicato dalle piogge e dal vento anche un tratto della via Stazione.

“Gli operai del Comune hanno lavorato tutto il giorno per bonificare le aree del centro abitato – ha detto il sindaco Francesco Caggiari – così come ha dovuto lavorare a lungo nell’agro una ditta esterna per ripristinare la viabilità per permettere il passaggio agli allevatori. Gli interventi tuttavia sono stati efficaci e finalmente dopo aver lavorato tutto il giorno siamo riusciti a bonificare le aree”.