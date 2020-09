A Oristano ci sono altri quattro contagi ma anche tre guarigioni. I numeri sono stati forniti dalle autorità sanitarie della Assl al sindaco della cittadina, Andrea Lutzu.

I quattro nuovi casi sono asintomatici, in isolamento domiciliare, slegati tra loro e collegati con altri casi accertati in città nelle scorse settimane. Dall’inizio di settembre i casi accertati in città salgono dunque a 38. I pazienti guariti sono 7, mentre i soggetti ancora positivi sono 31.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 3 di cui uno per Covid-19 e 2 per altre patologie.