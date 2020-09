Mozione urgente di otto consiglieri regionali, primo firmatario Walter Piscedda (Pd) sul futuro dei lavoratori della ditta che si occuperà delle gestione delle apparecchiature biomedicali delle aziende sanitarie della Regione. Sino al 30 settembre il servizio è affidato alla Althea.

Ma da ottobre ci sarà il passaggio di consegne alla Hc hospital consulting. La mozione punta a verificare la corretta applicazione della clausola sociale che disciplina le regole relative alla permanenza dei dipendenti nel loro posto di lavoro. I consiglieri chiedono verifiche urgenti sul riassorbimento del personale.

“A rischio lavoratori che gestiscono apparecchi biomedicali in Asl”: mozione Pd in Consiglio regionaleE domandano se le nuove assunzioni siano effettuate con un trattamento economico non inferiore a quello precedente.