L’avvio delle lezioni alle medie di via Bach a Quartu è stato rinviato a giovedì 1 ottobre.

L’ha comunicato il sindaco Stefano Delunas sulla sua pagina Facebook. Le ragioni: la scuola secondaria di primo grado di via Bach è interessata da lavori di ristrutturazione per l’intervento di edilizia scolastica Iscol@.

Le 11 classi che frequentano detta scuola saranno quindi trasferite nel plesso di via Scarlatti, angolo via Turati, recentemente acquisita in comodato d’uso dalla Città Metropolitana di Cagliari.

In via Scarlatti sono stati avviati lavori di adeguamento. Grazie a dei sopralluoghi è stato appurato che, per concludere i lavori occorre qualche giorno in più. Tenendo conto anche delle pulizie e del trasloco degli arredi. Obiettivo: consegnare il piano terra dello stabile in condizioni di sicurezza per l’accoglienza degli studenti, dei docenti e del personale ATA. “Pertanto – conclude Delunas – l’avvio delle attività didattiche della scuola di via Bach è rinviato alla giornata del primo ottobre 2020, con trasferimento degli studenti al piano terra del plesso di via Scarlatti, secondo l’articolazione oraria o turnazione che il Dirigente Scolastico riterrà di adottare”.

