Un incidente stradale e’ avvenuto questa sera a Villaputzu dove un’ auto in manovra mentre effettuava la retromarcia è andata a finire sopra un albero per poi fermare la sua corsa in bilico su un muro in un area sopraeleva.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante.

Il conducente soccorso dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e’ stato trasferito al Pronto soccorso.