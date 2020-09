È prudente Massimo Galli per l’apertura degli stadi in un momento in cui il trend di contagi Covid è in leggero rialzo.

Il virologo, tra i più accreditati in Italia, lo ha affermato in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

La proposta divide le opinioni politiche e i cittadini Secondo il ministro della Salute, Roberto Speranza, la priorità del Governo in materia di riapertura va data alle scuole, non agli stadi.

Per Massimo Galli è “ancora presto. Sarebbe meglio aspettare due o tre settimane”. Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano chiede, dunque, di attendere una manciata di giorni.

L’esperto paragona la riapertura degli stadi a quella delle discoteche: “Quella decisione, arrivata a livello regionale, ha voluto dire per molti un ‘liberi tutti’ che in questo momento non possiamo permetterci” conclude.