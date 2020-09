I Carabinieri della Compagnia di Tonara (Nu), insieme ai colleghi del Nucleo cinofili dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, hanno effettuato controlli e perquisizioni ad Aritzo, dove un 30enne del paese è stato trovato in possesso di circa mezzo chilo di cocaina, materiale per il taglio e il confezionamento. Secondo gli inquirenti la droga se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 50.000 euro I militari hanno sequestrato anche 2.000 euro in contanti verosimilmente provento dell’attività di spaccio, oltre all’abitazione nella quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.

Il 30enne è stato quindi arrestato e successivamente posto in libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altre due donne, denunciate a piede libero. Proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tonara ed i servizi di controllo del territorio coordinati dal Comando Provinciale di Nuoro. L’operazione è stata effettuata il 22 settembre, ma per ragioni d’indagine è stata resa nota oggi.