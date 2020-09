Con una nota sui social il Sindaco di Gonnesa, Hansel Cristian Cabiddu ha comunicato nuovi 19 casi positivi comunicato dall’Ats.

“Sommati ai 13 casi precedenti portano a 31 i contagi nel nostro comune dall’11 settembre ad oggi, chiediamo ancora una volta alle persone contattate la massima prudenza e il rispetto totale delle linee guida ATS sino a esito certo al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri cittadini – afferma il Sindaco – in queste ore sono attivi i contatti con tutti gli enti e organismi deputati e preposti alla salute pubblica per valutare i provvedimenti necessari per arginare il contagio”.

“Così come accade in altri comuni della Sardegna colpiti dal virus non possiamo escludere ulteriori severi provvedimenti restrittivi volti a limitare la mappatura e la diffusione del virus in paese – prosegue il Sindaco – per questo motivo è ancor più fondamentale la collaborazione di ciascuno di noi volta ad uscire uniti da questo momento di difficoltà nel quale Gonnesa si trova”.