Tredici liste e quattro candidati sindaco a Porto Torres. Il Movimento 5 Stelle con il candidato Sebastiano Sassu, 56 anni, ex vicesindaco, va da solo, con un’unica lista, per tentare di bissare il successo di cinque anni fa, anche se il sindaco uscente Sean Wheeler non ha accettato la ricandidatura.

Il candidato del centrodestra è Alessandro Pantaleo, ingegnere 47enne, di area sardista, che all’ultimo istante ha perso una lista (quella dei Riformatori-Sardegna Vera), ed è appoggiato da 5 liste: Cambiamo Porto Torres, Psd’Az, Civica popolare, Lega e Fratelli d’Italia-Forza Italia. Sono invece quattro le liste a sostegno del candidato Franco Satta, 64 anni, esponente dei Riformatori, ex funzionario della Soprintendenza: Fortza Paris, Progressisti, Partito dei Sardi e la lista civica Franco Satta sindaco.

Il quarto candidato viene fuori dalle primarie del centrosinistra: è Massimo Mulas, 44 anni, ex consigliere regionale Upc, appoggiato da Pd, Progetto Turritano e Italia in comune.