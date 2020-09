Un nuovo caso di positività al Covid-19 e un paziente guarito. Sono i dati sulla diffusione del Coronavirus a Oristano comunicati al sindaco Andrea Lutzu dalle autorità sanitarie della Assl. Il nuovo contagio riguarda una persona affetta da altre patologie che è stata trovata positiva al tampone ed è stata ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari.

La guarigione, invece, riguarda uno dei dipendenti della Fondazione Oristano che è risultato negativo anche al secondo tampone di controllo. Sono risultati negativi al secondo tampone e quindi giudicati guariti anche un altro dipendente della Fondazione Oristano e un suo familiare, entrambi i soggetti non sono residenti a Oristano. Il bilancio della diffusione del Coronavirus a Oristano dall’inizio di settembre riporta dunque 39 casi. I pazienti guariti sono 8, mentre i soggetti ancora positivi sono 31.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 4 di cui uno per Covid-19 e 3 per altre patologie. Il sindaco Lutzu sta seguendo quotidianamente l’evolversi della situazione. Oggi ha parlato con uno dei ricoverati che gli ha confermato personalmente il miglioramento delle sue condizioni.