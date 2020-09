Il notevole aumento dei casi positivi a Gonnesa che ora conta 31 positivi sta portando a valutazioni da parte del Comune che questa sera con un post sui social ha annunciato: “Il nostro paese sta vivendo in queste ore momenti di grande apprensione ed è importante e complicato il lavoro che insieme ad ATS, forze dell’ordine e pubblica sicurezza stiamo svolgendo con la finalità di emettere un provvedimento che sia efficace a contrasto dell’emergenza sanitaria”, scrive Cabiddu.

“Mancano ancora alcuni dati e alcune certezze per poter emettere misure restrittive che potrebbero bloccare completamente il paese – prosegue il Sindaco . è attivo il dialogo continuo e costante con la Dirigenza scolastica per la potenziale chiusura delle scuole in paese, stiamo valutando in queste ore le modalità della limitazione degli orari di apertura delle attività commerciali e degli esercizi aperti al pubblico”.

“Cosi come si sta delineando il complesso meccanismo di poter avere a disposizione i tamponi per i cittadini, vorremo evitare la scelta di una chiusura generale del paese – scrive ancora il Sindaco – vi chiedo, con grande umiltà, di aver fiducia nel lavoro che anche in questi minuti l’amministrazione sta svolgendo per il bene e la salute pubblica della comunità”.