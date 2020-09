Tragedia alle prime luci dell’alba a Gavoi, in provincia di Nuoro: un anziano pensionato di 82 anni, Antonio Frau, è stato trovato senza vita davanti alla sua abitazione in via Aldo Moro.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe caduto aprendo una porta finestra della casa dove vive con la moglie.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: l’anziano era già morto. Sono intervenuti anche i Carabinieri. Nella tarda mattinata la salma è stata restituita ai familiari.