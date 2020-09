“Cari concittadini, dopo i due casi di positività al Covid-19, dei quali uno in fase di attesa di negativizzazione, le autorità sanitarie mi hanno comunicato la presenza di altri due soggetti positivi. Le due persone fanno parte dello stesso nucleo familiare e dunque strettamente legate – a darne notizia è il sindaco del comune di Villaperuccio Antonello Pirosu, che spiega – il sospetto che un caso di positività non fosse isolato mi era sorto già da qualche giorno sulla base di alcuni indizi, che mi hanno poi spinto ad adottare precauzionalmente un’ordinanza con lo scopo di circoscrivere il focolaio. La collaborazione con la Asl è massima allo scopo di avere un monitoraggio continuo e informazioni costantemente aggiornate”.

“Domani verrà effettuata la tamponatura di coloro che hanno avuto un contatto diretto con le persone risultate positive. Saranno le autorità sanitarie preposte a individuare le azioni più efficaci da attuare allo scopo di estendere i tamponi ad altri soggetti. È assolutamente necessario ricostruire la catena dei contatti. La nostra comunità sta vivendo un periodo particolare, ma come in passato sarà in grado di superare questa difficile prova – prosegue il primo cittadino, che si appella ancora una volta al buon senso dei cittadini – vi chiedo di essere diligenti e rispettosi delle regole come lo siete sempre stati pur capendo gli inevitabili disagi. Le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle regole. Invito alla calma e al mantenimento di comportamenti responsabili, sarete aggiornati costantemente sull’evolversi della situazione”.