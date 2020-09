Manca ormai poco più di un mese alle elezioni presidenziali statunitensi e Joe Biden e Kamala Harris restano avanti su Donald Trump e Mike Pence.

L’ultimo sondaggio di Washington Post/Abc ha evidenziato come lo stacco si attesterebbe ora sui 10 punti, con il ticket democratico che riscuote il 53% dei consensi contro il 43% degli avversari. In agosto il vantaggio era di 12 punti.

Donald Trump però non si arrende e ha richiesto nuovamente il “test antidoping” per Joe Biden prima o subito dopo il loro duello tv di martedì sera.

“Naturalmente sono d’accordo nel sottopormi anch’io al test”, scrive il presidente americano su Twitter, affermando come le precedenti prestazioni di ‘Sleepe Joe’ nei dibattiti, durante le primarie democratiche, hanno fatto registrare “andamenti irregolari”: “Solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”.