“Cari concittadini, a scopo esclusivamente preventivo e precauzionale per agevolare la conclusione degli accertamenti sanitari in corso a seguito di possibili contatti con una persona risultata positiva al Coronavirus, ho deciso di disporre la chiusura per 2 giorni della Scuola dell’Infanzia di Villa San Pietro”, a comunicarlo è il Sindaco del comune della Cronaca Città metropolitana.

“Confido nella vostra comprensione e vi invito a mantenere un atteggiamento lucido, sereno e responsabile. La situazione è sotto controllo e sarà mia vita tenervi puntualmente aggiornati”, conclude il primo cittadino.