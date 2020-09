Gonnesa decide scelte drastiche a seguito dei tanti casi positivi che si sono avuti nelle ultime settimane nel territorio comunale e in un post sui social il Sindaco lancia un appello e annuncia un’ordinanza restrittiva.

“Care concittadine e cari concittadini, nella giornata di oggi si è delineato ancora di più lo stato dell’emergenza epidemiologica nel nostro paese. Dalla continua interlocuzione con ATS e autorità preposte è stata mappata con precisione la catena dei contagi relativa ai 18 positivi annunciati ieri. Tra le giornate di domani e martedì verranno sottoposti a tampone circa 30 cittadini di Gonnesa – scrive il Sindaco – sono numeri decisamente ridimensionati e confortanti rispetto alle preoccupazioni che emergevano ieri, questi numeri ci dicono che il focolaio, benchè importante, è stato puntualmente individuato e circoscritto, ma in previsione di ulteriori sviluppi abbiamo deciso di emettere un provvedimento che per il momento non chiude totalmente il paese, ma che restringe notevolmente la vita pubblica e sociale della nostra comunità”,scrive ancora Hansel Cristian Cabiddu.