Dopo Orune anche Gavoi nel Nuorese, da oggi 28 settembre e fino al 4 ottobre è in semi lockdown per l’emergenza covid 19. Il sindaco Giovanni Cugusi ieri a tarda sera, attraverso una ordinanza ha disposto l’ interruzione dell’ attività didattica per le scuole, la chiusura dei bar, dei ristoranti, delle palestre comunali e obbligo della mascherina h24 anche all’aperto.

La decisione arriva dopo i risultati degli ultimi tamponi arrivati ieri mattina dall’Ats che hanno certificato 12 nuovi positivi , che diventano complessivamente 27. Numeri troppo alti per una popolazione di appena 2mila e 500 abitanti che hanno allarmato il primo cittadino. “In stretto coordinamento con la Prefettura e con le autorità sanitarie, visto l’aumento esponenziale dei contagi da Covid 19 che nelle ultime ore stanno interessando la cittadinanza – scrive il sindaco nel provvedimento – per tutelare la salute pubblica , disponiamo l’utilizzo della mascherina anche all’aperto h24, l’interruzione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado, della baby ludoteca, delle palestre comunali, dei bar, circoli, ristoranti, pizzerie (fatte salve le attività di ristorazione da asporto) a far data da lunedì 28 settembre 2020 fino a domenica 4 ottobre.

Non abbiamo preso questa decisione a cuor leggero ma a fronte dei dati scientifici preoccupanti. Dobbiamo provare tutti assieme a porre un freno a questa insidiosa malattia. Chiediamo a tutta la popolazione – conclude il primo cittadino – responsabilità, collaborazione e rispetto dell’ ordinanza”. A causa dell’impennata dei contagi, scuole chiuse da oggi e fino al 3 settembre anche a Ollolai paese poco distante da Gavoi. Il sindaco Efisio Arbau ha disposto l’ordinanza di “sospensione in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel comune di Ollolai”.