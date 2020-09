La Sardegna è la regione con il più alto contagio per Covid-19 in proporzione alle regioni italiane. Il numero, +139 contagi nella sola giornata di ieri, ha scosso i sardi, riportando tutti alla realtà: no, il virus non è sconfitto, l’inverno è alle porte e il sistema sanitario regionale dovrà reggere l’urto di una potenziale diffusione elevata del coronavirus.

Malgrado l’Isola fosse, per tutto agosto e settembre, fra le prime regioni nella classifica nazionale per posti occupati in terapia intensiva, i 50-60 casi positivi giornalieri nell’Isola erano diventati routine, quasi non facevano più notizia. Ma i dati sono chiari, basta mettere a confronto il numero dei contagi con le altre regioni italiane.

La Sardegna, con quel +139, è tra le 5 regioni dove il coronavirus è più diffuso:

Perché il dato è allarmante? Perché le regioni ai primi posti (su tutte la Lombardia, con dieci milioni di abitanti) hanno almeno tre volte gli abitanti della Sardegna.

Il +139 è quindi un dato drammatico se visto nell’ottica di una proporzione contagi/abitanti e ci vede classificati, secondo criteri europei, come zona rossa.

Il confronto tra le regioni:

Sardegna : 1 contagio ogni 12.000 abitanti

: 1 contagio ogni 12.000 abitanti Campania : 1 contagio ogni 23.500 abitanti

: 1 contagio ogni 23.500 abitanti Veneto : 1 contagio ogni 31.000 abitanti

: 1 contagio ogni 31.000 abitanti Lazio : 1 contagio ogni 32.000 abitanti

: 1 contagio ogni 32.000 abitanti Lombardia: 1 contagio ogni 46.000 abitanti

Intanto la stagione autunnale e invernale deve ancora entrare nel vivo e durerà fino a tutto marzo.

Una situazione, quella sarda, lasciata alla decisione dei singoli sindaci che lamentano l’assenza di una strategia regionale. Secondo i primi cittadini, infatti, manca il coordinamento di tutte le strutture sanitarie per effettuare in modo sistematico tamponi e test seriologici sulla popolazione, facendo così fronte alla concreta possibilità di un ulteriore peggioramento della pandemia.

Altro dato molto rilevante è quello relativo all’andamento delle attuali positività in Sardegna negli ultimi mesi, ben illustrati negli open data forniti dalla Protezione civile nazionale: i contagi in Sardegna avevano raggiunto, durante l’inverno e nel lockdown, un picco di 914 positivi accertati durante l’emergenza coronavirus, esattamente il 13 aprile 2020.

E ora? I contagi della prima ondata sono stati abbondantemente superati.

I dati a confronto

Prendendo in considerazione l’ultimo aggiornamento fornito dall’Unità di crisi regionale (139 casi di covid) la Sardegna arriva a quota 1964 di casi attualmente positivi, con un incremento di 1050 positivi rispetto al picco di aprile.

Questo l’andamento dei contagi in Sardegna in un grafico (aggiornati al 27 settembre 2020):

Tutti i grafici delle regioni italiane: