Il maltempo che sta imperversando in queste ore in Sardegna sta colpendo buona parte della Regione, la strada statale 672 “Sassari-Tempio” è provvisoriamente chiusa al traffico per un allagamento verificatosi al km 38,500, in territorio comunale di Bortigiadas (SS).

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Sono presenti anche le Forze dell’ordine.