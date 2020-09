Sette giorni decisivi per il Cagliari. Presente e futuro dei rossoblu si decidono in due giorni. Domenica a Bergamo il Cagliari può provare a risollevarsi dopo la sconfitta con la Lazio. E lunedì c’è la chiusura del mercato per definire l’assetto della squadra almeno sino a gennaio. Società al lavoro per chiedere i rinforzi necessari a Di Francesco.

Urgente il nodo centrocampo con l’obiettivo Nainggolan da raggiungere. Sabato la situazione si è complicata perché Conte ha fatto capire che il belga non è ai margini del progetto Inter: Brozovic e Eriksen non hanno brillato e il mister ha fatto entrare il Ninja per ribaltare il risultato. La necessità del Cagliari e il fatto che il giocatore possa essere utile al tecnico rafforzano la posizione dell’Inter nella trattativa: l’impressione è che tutto si decida proprio lunedì. Di Francesco cerca anche rinforzi per la fascia destra per liberare Faragó e restituirlo al centrocampo: Sabelli del Brescia è il primo obiettivo. Difficile invece che arrivi qualcuno a sinistra: con Lykogiannis e Tripaldelli il reparto è già saturo. Di Francesco aspetta anche un giocatore per completare il tridente d’attacco a destra.

Il Cagliari segue l’olandese Kerk, ma forse al mister piacerebbe un rinforzo subito pronto per il campionato italiano per superare i possibili problemi di adattamenti inevitabili per chi arriva da un torneo diverso come quello dei Paesi Bassi. Lo scorso anno Pereiro, arrivato dal Psv, ha fatto fatica a ingranare. E sta incontrando qualche difficoltà anche Marin, ex Ajax. Magari è solo questione di tempo, ma Di Francesco in questo momento ha bisogno di certezze.

E, come ha detto sabato a fine gara, di giocatori con personalità. Mister pronto a lanciare Godin dal primo minuto con l’Atalanta: un innesto che dovrebbe far bene e dare sicurezza a tutta la squadra, non solo alla difesa. Tante le probabili operazioni in uscita: probabile partenze per Pinna, Bradaric, Despodov, Birsa, Cerri e Ceppitelli. E bisogna resistere alla tentazione di cedere Joao Pedro al Torino: Di Francesco ha blindato il capitano. Ma, come ha detto lui stesso, “con il mercato non si sa mai”.