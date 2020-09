“Non si capisce più nulla”, inizia così lo sfogo del Sindaco di Santa Giusta che con un post sui social denuncia una grave situazione sull’emergenza sanitaria.

“Mi dispiace affermarlo con questa durezza ma davvero siamo in grande difficoltà sulla situazione Covid a Santa Giusta – spiega Antonello Figus – La Asl oramai da settimane non mi comunica più nulla e il bollettino di aggiornamento sulla situazione dei positivi, delle quarantene o delle persone negativizzate, che in teoria dovrebbe arrivare quotidianamente, arriva ogni tanto e riporta comunque dati vecchi”.

“Pertanto – scrive ancora il Sindaco – arrivano con grande senso di responsabilità dichiarazioni spontanee che ci aggiornano e ci consentono di attuare i protocolli previsti, a questo punto qualunque sia il numero di contagi attuali nella nostra comunità voglio ribadire con forza il rispetto delle indicazioni che oramai tutti conosciamo ma non sempre attuiamo”.

“A questo punto qualunque sia il numero di contagi attuali nella nostra comunità voglio ribadire con forza il rispetto delle indicazioni che oramai tutti conosciamo ma non sempre attuiamo.

Non abbassiamo la guardia e siamo rispettosi delle norme anti covid” conclude Figus.