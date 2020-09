“Mio fratello Simone Pau si è allontanato ( di nascosto) da casa a Quartu Sant Elena ieri pomeriggio verso le 16:30 e non è tornato a casa”, questo l’appello disperato della sorella questa mattina ha pubblicato un post sui social.

“Non ha portato con se documenti cellulare e soldi e nessuno dei suoi amici dice di averlo visto o sentito, ovviamente già stata fatta denuncia ai carabinieri di Quartu”, prosegue il post.

“Dovrebbe avere un pantalone nero di tuta e una felpa nera con delle macchie stampate. Ha 15 anni È alto 1 metro e 58 circa per 45 kg. Non ha neanche pranzato e non ha soldi con se”, scrive la sorella.

Vi prego di segnalarci se lo vedete a questi numeri 3286445272 / 3396307839 oppure di contattare le forze dell’ordine.