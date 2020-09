Un 39enne sassarese ieri pomeriggio è entrato in un noto esercizio commerciale di Piazza Azuni, in città, con l’intento di rubare dei capi di abbigliamento, e c’è riuscito. Ma non aveva fatto i conti con l’imprevisto. Mentre tentava la fuga infatti, scoperto dai responsabili del negozio, è stato bloccato da un carabiniere dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Sassari che, libero dal servizio, passeggiava per le vie del centro.

Il ladro, che vanta diversi precedenti specifici, è stato denunciato per furto.