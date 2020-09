A Orune sono stati resi noti gli esiti dei tamponi effettuati su gran parte della popolazione nei giorni scorsi: purtroppo ci sono altri 30 positivi al covid 19, che portano così il dato delle persone contagiate a 100.

Orune si trova già in semi lockdown e lo rimarrà fino al 5 ottobre. Il sindaco del paese del nuorese, Pietro Deiana, si è quindi visto costretto a prendere provvedimenti drastici per contenere la diffusione del virus: sono stati chiusi bar e ristoranti in via precauzionale, e tutti i cittadini sono stati invitati ad uscire dal paese solo in caso di comprovata necessità. Stop anche alle lezioni nelle scuole. “Il dato è preoccupante – conferma il sindaco Deiana – le misure per il contenimento del virus sono in vigore fino al 5 ottobre. Dopo quella data decideremo il da farsi in base agli sviluppi che registreremo”.