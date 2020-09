Gli Agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Cagliari hanno compiuto una serie di accertamenti riguardo una serie di furti che sono stati compiuti pochi giorni fa nel quartiere Genneruxi, dove, dall’interno di alcuni garage condominiali sono stati rubati numerosi beni e in particolare attrezzatura nautica. Grazie alle riprese dell’impianto di video sorveglianza, gli agenti sono risaliti agli autori di due episodi accaduti il 22 e il 24 settembre.

In particolare, è stato riconosciuto l’autore del primo furto, un 34enne cagliaritano noto per i suoi precedenti di polizia. Dalle immagini che hanno ripreso le fasi del furto di due giorni dopo, invece, insieme allo stesso è stato riconosciuto un altro personaggio, un 40enne cagliaritano, anch’egli pregiudicato ben noto agli Investigatori.

Ieri i poliziotti hanno rintracciato entrambi nelle rispettive abitazioni e li hanno condotto presso gli Uffici della Questura. I due, che sono stati denunciati per furto aggravato, si sono dimostrati collaborativi. Sono state recuperate una bicicletta e due canne da pesca. Altre due persone, cagliaritane, entrambe 37enni, che detenevano la refurtiva, sono state denunciate per ricettazione.

In una abitazione sono stati trovati un motore Yamaha, un Kitesurf di colore verde e nero, una scatola pronto soccorso di colore rosso, una prolunga idro. Anche la persona che deteneva tali oggetti, una donna di 46 anni, cagliaritana, è stata denunciata per ricettazione. Inoltre, all’interno della cantina condominiale ma in uso esclusivo alla donna, è stato ritrovato un telaio di scooter SH Honda, risultato rubato, 50 cartucce uso caccia calibro 12 e all’interno della sua macchina un motore per moto SH Honda. La donna, oltre che per ricettazione, è stata denunciata anche per detenzione illegale di munizioni.

Alcune foto: