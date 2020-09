Un furto andato male quello perpetrato all’interno dello stabile del vecchio Osservatorio Astronomico a Poggio dei Pini, frazione di Capoterra, da sei persone, quattro adulti e due ragazzini di 15 anni.

I minori dapprima si sono intrufolati all’interno dell’osservatorio forzando una finestrella e si sono appropriati anche di un telescopio che hanno passato ai genitori per caricarli a bordo delle auto.

Purtroppo per loro, l’edificio è dotato di un sistema d’allarme. Una volta arrivati i carabinieri della stazione di Sarroch e del Radiomobile di Cagliari, i sei sono stati immediatamente bloccati.

Gli adulti si sono giustificati dicendo che erano entrati nell’area privata per recuperare un cane che era fuggito. Una scusa che non ha convinto i carabinieri che hanno rastrellato la zona e perquisito le macchine trovando la refurtiva in parte nei cofani delle auto e in parte nascosta nei cespugli