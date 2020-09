Sulla Ss554, per via del maltempo, il semaforo all’altezza dell’entrata di Monserrato (fronte cimitero) è in questo momento in fase di manutenzione.

I vigili della Municipale di Monserrato, in attesa che il guasto ai semafori venga risolto, sono sul posto per garantire la viabilità.

Molti comunque i disagi per gli automobilisti: sull’arteria che porta a Quartu Sant’Elena si sono formati diversi chilometri di coda.