La Regione bacchetta i Comuni e l’opposizione in Consiglio regionale, proprio così, la Giunte Regionale colpevole di scelte non di certo risolutive, ha deciso che l’emergenza sanitaria non esiste e che la colpa di tutto è dei Sindaci sardi.

Questa mattina ll’ospedale San Francesco, l’assessore della Sanità Mario Nieddu ha dichiarato che “sarebbe bene che i sindaci smettessero di creare allarme perché il sistema sanitario, lo ha dimostrato prima e lo sta dimostrando adesso, è in grado di reggere perfettamente l’urto della pandemia”.

Quindi, ribadisce, “anziché creare allarme, facciano il proprio lavoro e vigilino sulle proprie comunità, alcuni in questo periodo non l’hanno fatto”.

Nieddu è molto duro anche con l’opposizione in Consiglio regionale che due giorni fa aveva depositato una mozione per la convocazione urgente dell’Aula con all’ordine del giorno “il sistema sanitario al collasso”. “Appena vedono che c’è qualche difficoltà rialzano dubito la posta e tirano fuori gli artigli – sostiene – anziché essere solidali col sistema non vedono l’ora di aggredire, e questo è un atteggiamento altamente irresponsabile”.