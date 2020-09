“Due dei 18 migranti del centro di accoglienza di Monte Susu, arrivati nelle scorse giornate, sono risultati positivi al COVID-19”. A informare la popolazione è il Comune di Tonara, tramite un comunicato su Facebook.

“Tutti – si legge – risultano essere sottoposti a quarantena obbligatoria e sono sotto stretta sorveglianza sanitaria. Sono in isolamento, non hanno avuto nessun contatto con persone esterne alla struttura”.

“Il personale che la gestisce – conclude il comunicato – segue un rigido protocollo per l’organizzazione delle attività, per cui non risulta abbia avuto incontri diretti”.