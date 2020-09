L’opposizione fa quadrato attorno ai sindaci dopo le parole dell’assessore della Sanità Mario Nieddu sulla necessità che siano proprio i Comuni a vigilare sul rispetto delle regole per fronteggiare la pandemia.

“Molti sindaci hanno espresso forte preoccupazione per la diffusione del virus e la Giunta regionale che fa? Se la prende con i sindaci”, fa notare Massimo Zedda (Progressisti). Ma la Regione – aggiunge l’ex sindaco di Cagliari – “mette in campo azioni di supporto in quei Comuni potenziando i presidi territoriali? No. Mette a disposizione gli agenti del corpo forestale, per un ausilio nei paesi più a rischio? No”. L’unica cosa che fa – attacca – “è insultare, polemizzare e scaricare responsabilità, negando lo spirito di leale collaborazione”.

Oltretutto, “in molti Comuni il corpo della polizia municipale è composto da uno o due agenti: a Santu Lussurgiu c’è un agente e mezzo, uno a 36 ore e un altro a 18 (a tempo determinato), a Tergu nemmeno uno”. Quindi, “il presidente della Regione e la Giunta rispettino l’appello del presidente della Repubblica che ha chiesto a tutte le forze politiche e a tutte le istituzioni di lavorare insieme per il bene delle nostre comunità in questa fase difficile per l’intero Paese”. Secondo il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus “l’assessore continua a negare l’evidenza, affidare la gestione dell’emergenza al caos e fomentare diversivi mediatici per evitare di discutere dei problemi delle possibili soluzioni, oltre a scaricare le responsabilità sugli altri”.

E, aggiunge, se il nostro sistema è in grado di reggere, “perché gli ospedali stanno arrancando come mai accaduto prima d’ora?”. Infine: “I fatti di questi ultimi giorni in Sardegna non sono normali: su questi temi ci confronteremo in Consiglio regionale”. Interviene anche il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani: “L’assessore farebbe bene a occuparsi dei problemi delle strutture sanitarie, senza attaccare in maniera gratuita i sindaci che, in questa fase e con grande senso di responsabilità, stanno affrontando una situazione drammatica senza il supporto della Regione”.