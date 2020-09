In seguito a un controllo interno Migros Ticino ha deciso di richiamare l’insalata di pasta integrale.Come spiegato in un comunicato, è stata rilevata infatti la presenza di Listeria monocytogenes nell’insalata coinvolta.

«Non si possono escludere del tutto eventuali rischi per la salute» viene segnalato. Per ragioni di sicurezza, perciò, Migros Ticino richiama l’articolo andato in vendita presso le sue filiali.L’azienda ha ritirato immediatamente le confezioni in questione dagli scaffali e l’invito ai clienti è quello di non consumare il prodotto. La listeria può avere infatti ripercussioni sulla salute.

In alcuni casi, «il consumo del prodotto contaminato può scatenare sintomi analoghi a quelli dell’influenza (febbre, emicrania, nausea)». Qualora si presentassero tali sintomi, avverte Migros, «si consiglia alle donne incinte e alle persone affette da un’immunodeficienza di rivolgersi a un medico».L’azienda, che si scusa per l’inconveniente, spiega infine che gli articoli possono essere restituiti in qualsiasi filiale di Migros Ticino, ottenendo il pieno rimborso.

Il prodotto coinvolto: Insalata di pasta integrale (con verdure, prosciutto cotto, olive, formaggio).

N° d’articolo 2363.800.103.00 e n° di lotto L18092000 con le seguenti date di scadenza:

da vendere entro il 29/09/2020 e da consumare entro il 01/10/2020

da vendere entro il 01/10/2020 e da consumare entro il 03/10/2020

da vendere entro il 03/10/2020 e da consumare entro il 05/10/2020.