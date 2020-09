“I ritardi di trasmissione dall’Ats ai sindaci relativamente alle positività al covid 19, stanno determinando disastri”. Lo dice il sindaco di Bottidda e consigliere regionale Daniele Cocco (Leu) denunciando il caso di due studenti che viaggiano da un paese del Goceano in due istituti superiori di Nuoro, risultati positivi al covid.

“Questi ragazzi fino a due giorni fa andavano in due diverse scuole di Nuoro – spiega il consigliere – poi visto che uno dei due era sintomatico, si sono messi in isolamento e hanno fatto il tampone. L’esito è arrivato stamattina ma non è stato ancora trasmesso al sindaco del loro paese, impedendo così alle due scuole e all’azienda di trasporti del pullman che li porta a Nuoro, di prendere provvedimenti fin da subito. A ora a quanto mi è dato sapere nessuna comunicazione istituzionale è avvenuta per impedire altri disguidi domani: mi chiedo se i ragazzi venuti a contatto con i positivi, anziché stare in quarantena, continueranno a viaggiare e ad andare a scuola”.

Cocco risponde anche all’assessore alla Sanità Mario Nieddu che stamattina a Nuoro ha detto ai sindaci che lamentavano diverse criticità nell’ospedale San Francesco di “non fare polemica ma di vigilare nel loro territorio”. “Noi vigiliamo quando siamo messi in condizioni di farlo – ribatte Cocco – purtroppo l’assessore Nieddu non è in condizione di affrontare l’emergenza con la tempestività necessaria”.