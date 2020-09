Ascensori fuori uso oggi al Santissima Annunziata di Sassari e operatori costretti a trasferire i pazienti utilizzando un montacarichi di servizio. I due ascensori della nuova ala dell’ospedale, quello riservato ai percorsi Covid e quello riservato al cosiddetto percorso “pulito” per il trasporto dei pazienti non contagiati da coronavirus, sono rimasti fermi, ufficialmente per manutenzione.

Uno stop che arriva pochi giorni dopo l’incidente che si è verificato mercoledì scorso, quando uno dei due ascensori è ‘precipitato’ per alcuni metri con all’interno due operatori sanitari e un paziente in barella. Dopo la corsa senza freni l’ascensore si era fermato bruscamente e uno dei due operatori era dovuto ricorrere ai controlli del pronto soccorso per dei dolori alla colonna vertebrale causati dal contraccolpo. L’Aou aveva parlato di un momentaneo calo di tensione elettrica, spiegando che gli ascensori hanno un sistema di sicurezza che ne impedisce la caduta libera e concludendo che l’elevatore non presentava nessun guasto e per questo era stato lasciato regolarmente in servizio. Fino a oggi, quando entrambi gli ascensori della nuova ala dell’ospedale sono rimasti bloccati per tutto il giorno.