“L’ATS Sardegna ha comunicato ufficialmente che nella nostra Comunità sono stati accertati i primi 2 casi di positività al COVID-19. Le persone interessate risultano asintomatiche, stanno bene e sono attualmente seguite dalle Autorità sanitarie che hanno prontamente messo in atto il protocollo previsto dalla normativa”. Lo scrive comune di Abbasanta in un comunicato ufficiale.

“L’amministrazione Comunale – si legge – è costantemente informata sull’evoluzione della situazione, ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile e informato i Sindaci dei Comuni confinanti e le altre Istituzioni. Stiamo lavorando affinché possano essere attuate le azioni operative e informative necessarie per la più efficiente ed efficace gestione di questa complessa fase. Ricordiamo a tutti che in caso di presenza di sintomi (febbre oltre 37.5, difficoltà respiratorie, dolori diffusi, mal di testa, stanchezza profonda, ecc.) bisogna restare a casa e segnalarlo immediatamente al proprio medico di base.Le persone risultate positive al Covid-19, i loro familiari, le persone che hanno avuto contatti con i positivi accertati e coloro che sono in attesa di tampone, sono tassativamente obbligati a stare a casa”.

“Prossimamente – conclude la nota – ai fini di avere un quadro conoscitivo dello stato dei contagi nel nostro territorio, in collaborazione con l’Azienda Tutela Salute (ATS), vi informeremo sulla possibilità di effettuare volontariamente un test diagnostico per famiglia, in coordinamento con i Comuni di Ghilarza e Norbello”.