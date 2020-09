La ripresa delle udienze prevista per domani nel Palazzo di giustizia di Lanusei, sospese per un sospetto caso di positività al covid 19 di un avvocato, non ci sarà: il presidente facente funzioni del tribunale Mariano Arca, ha prorogato la sospensione fino al 5 ottobre.

Una proroga precauzionale per consentire di organizzare al meglio l’attività nelle aule del palazzo di giustizia data l’emergenza sanitaria in corso.