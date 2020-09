Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte in viale Diaz, dove il conducente di una ford Fiesta, un 21enne di Quartu, dopo aver effettuato la curva, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato un albero sul lato destro si è ribaltava andando a schiantarsi su tre auto in sosta.

Sul posto i Vigili del Fuoco che insieme al porsonale del 118 e la Polizia Locale hanno estratto in giovane dal mezzo.

Il 21enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu.