Incidente mortale stamani intorno alle 12 al km 75 sulla statale 292 Nord occidentale sarda per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Nuoro.

Una persona alla guida di un’auto è morta. Si tratta di un 70enne di Magomadas alla guida di una Opel Corsa che sarebbe uscito di strada autonomamente, procurandosi un trauma costale addominale.

Ancora cosciente, l’uomo è uscito dall’auto ma è caduto in un dislivello aggravando la sua situazione. I medici del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimarlo per circa un’ora, ma non c’è stato nulla da fare: l’anziano è morto tra le mani dei soccorritori.