Un 25enne tunisino è stato denunciato dopo che il suo cane, un pitbull, aveva terrorizzato i cittadini di Muravera finanche ad aggredire e mordere, il 14 agosto scorso, una 31enne del posto.

Il giovane è accusato di lesioni personali colpose. Le indagini sull’aggressione sono state condotte dai carabinieri della Stazione di Villaputzu che hanno accertato come l’animale si fosse già reso responsabile di altre aggressioni ai danni di passanti. I militari dell’Arma hanno chiesto l’intervento della Struttura Complessa Sanità Animale – Distretto “Sarrabus Gerrei”, che ha prelevato il cane per sottoporlo a un periodo di osservazione in una struttura veterinaria, allo scopo di evitare che si possano verificare per l’incuria altri episodi.

I carabinieri di Villaputzu sono disponibili a raccogliere ulteriori segnalazioni o denunce querele per eventi simili eventualmente non ancora segnalati.