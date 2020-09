Un uomo di 34 anni, cittadino romeno, che deve scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione per minacce e lesioni aggravate, è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile di Aurisina (Trieste). L’uomo è stato intercettato mentre viaggiava con altri connazionali a bordo di un furgone che i militari hanno controllato nei pressi dell’ex valico di Fernetti.

Dalle verifiche effettuate sui passeggeri è emerso che il 34enne era ricercato perché nel 2008, nel Sassarese, al culmine di una lite, aveva aggredito un connazionale ferendolo in modo serio. Il ragazzo aggredito era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni mentre lui era stato arrestato dai Carabinieri; una volta scarcerato in attesa del processo aveva fatto perdere le proprie tracce. Al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere a Trieste.