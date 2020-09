“L’Ats ci ha comunicato presenza di due ulteriori casi di positività al Covid -19 per i cittadini di Tuili, per un totale, alla data odierna, di quattro casi di positività”. Lo scrive in un comunicato il sindaco Celestino Pitzalis.

Il primo cittadino informa che è stato prontamente attivato il protocollo di gestione dell’emergenza che prevede che, attivato il COC (già operativo a seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 12.09.2020), si ricostruisca la catena dei contatti tenuti dai soggetti risultati positivi e dei propri famigliari, con successiva disposizione in quarantena o isolamento fiduciario delle persone coinvolte. Tali operazioni avverranno a cura del personale addetto all’emergenza, il quale contatterà telefonicamente i cittadini di Tuili presumibilmente coinvolti nel contagio o in grado di fornire informazioni utili.

“Le prime ore di attivazione del protocollo – conclude il sindaco – sono fondamentali per il buon esito delle attività. Mi attendo la massima collaborazione da parte di tutti. Il Comune di Tuili è vicino ai nostri concittadini e alle loro famiglie, e a tutte le persone coinvolte. Vi garantisco la costante attenzione e informazioni durante l’evoluzione della situazione nel territorio comunale”.