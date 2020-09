A Sardara è stato registrato un nuovo positivo al Covid-19. La persona è domiciliata nel comune del sud Sardegna.

Lo riferisce tramite una nota il sindaco di Sardara, Roberto Montisci, che aggiunge: ” I Sanitari che stanno seguendo il caso mi riferiscono di una persona giunta a Sardara da pochi giorni, che risulta entrata in contatto con pochissime persone prontamente individuate, costantemente monitorate e in attesa del tampone che potrà essere effettuato solo al termine del periodo di quarantena cui sono stati sottoposti. Dunque la situazione è sotto controllo, sia da parte delle Autorità Sanitarie che dell’Amministrazione Comunale che applicherà, per quanto di competenza, le prescrizioni previste dai protocolli Sanitari”.

Montisci sottolinea che “il Virus è tutt’altro che sconfitto, è presente e circola con le persone, tra i paesi, le regioni e in tutto il mondo. Non dobbiamo abbassare la guardia, non dobbiamo dimenticare quelle precauzioni semplici ma efficaci, le uniche oggi a nostra disposizione, che sono l’uso della mascherina, il distanziamento tra le persone e l’igiene delle mani. Fino a quando non sarà disponibile un vaccino di massa, speriamo in brevissimo tempo, dovremmo convivere con il Virus, consapevoli dei rischi cui andiamo incontro quotidianamente, ma anche forti dell’esperienza fatta in questi mesi, con quei comportamenti responsabili che finora abbiamo saputo mettere in pratica” conclude la nota.

