Una cucina a gas è esplosa nel primo pomeriggio all’interno di un appartamento in via Bernini a Olbia. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 per portare i primi soccorsi agli occupanti e mettere in sicurezza l’appartamento.

A causa dell’esplosione, tre donne, ferite, hanno riportato diverse ustioni e una di esse è stata portata all’ospedale di Olbia per accertamenti e cure.

Sul posto i carabinieri della scientifica e i sanitari del 118. Dopo i dovuti controlli e le verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco, l’appartamento è stato dichiarato agibile ma la cucina rimane interdetta.